14 قتيلا بهجوم صاروخي على مدينة أوكرانية

قُتل 14 شخصا وأصيب خمسون آخرون، اليوم الجمعة، في هجوم بصاروخ على مدينة "كريفي ريغ" الأوكرانية التي يتحدر منها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأكد أولكساندر فيلكول، الذي يترأس الإدارة العسكرية في المدينة، أن صاروخا أصاب المدينة.

وأشارت آخر حصيلة، أدلت لها السلطات، إلى سقوط 14 قتيلا وأكثر من خمسين جريحا.

لكن الحاكم الإقليمي سيرغي ليساك أفاد بأن "عدد الجرحى يواصل الارتفاع".

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو، عبر تطبيق "تلغرام"، إن عناصر الإطفاء أخمدوا حرائق عدة.

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي وتم التقاطه من مسافة بعيدة، عمودا من الدخان يتصاعد في السماء.

وقُتل أربعة أشخاص على الأقل، الأربعاء، في هجوم على مدينة كريفي ريغ في وسط أوكرانيا.

تبعد المدينة حوالى 60 كيلومترا من خط المواجهة.