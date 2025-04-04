السبت 5 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

14 قتيلا بهجوم صاروخي على مدينة أوكرانية

آثار معارك وقصف في أوكرانيا
4 ابريل 2025 23:37

قُتل 14 شخصا وأصيب خمسون آخرون، اليوم الجمعة، في هجوم بصاروخ على مدينة "كريفي ريغ" الأوكرانية التي يتحدر منها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
وأكد أولكساندر فيلكول، الذي يترأس الإدارة العسكرية في المدينة، أن صاروخا أصاب المدينة.
وأشارت آخر حصيلة، أدلت لها السلطات، إلى سقوط 14 قتيلا وأكثر من خمسين جريحا.
لكن الحاكم الإقليمي سيرغي ليساك أفاد بأن "عدد الجرحى يواصل الارتفاع".
وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو، عبر تطبيق "تلغرام"، إن عناصر الإطفاء أخمدوا حرائق عدة.
وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي وتم التقاطه من مسافة بعيدة، عمودا من الدخان يتصاعد في السماء.
وقُتل أربعة أشخاص على الأقل، الأربعاء، في هجوم على مدينة كريفي ريغ في وسط أوكرانيا.
تبعد المدينة حوالى 60 كيلومترا من خط المواجهة.

أخبار ذات صلة
موسكو: حققنا تقدماً ملحوظاً مع واشنطن بشأن أوكرانيا
زيلينسكي يدلي بتصريح عن نشر قوات أجنبية في أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
هجوم صاروخي
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون الأضرار في مدرسة دار الأرقم التي تعرضت للقصف (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يوسع عمليته البرية شمال غزة
5 ابريل 2025
جنود أوكرانيون يجرون تدريبات عسكرية (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: حققنا تقدماً ملحوظاً مع واشنطن بشأن أوكرانيا
5 ابريل 2025
دمار واسع جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية: الحروب الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة
5 ابريل 2025
إطلاق صواريخ من بارجة أميركية نحو مواقع الحوثيين في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم
5 ابريل 2025
مبنى مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©