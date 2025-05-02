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موريتانيا تعلن تفكيك عشرات الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين

مهاجرون على متن زورق في طريقهم إلى إسبانيا
3 مايو 2025 01:05

نواكشوط (وكالات)

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أعلنت موريتانيا أنها قامت بتفكيك عشرات الشبكات العالمية لتهريب المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، وأن العام 2025 سيكون أكثر فتكاً بالمهاجرين الساعين للإبحار نحو القارة الأوروبية عبر السواحل الموريتانية. 
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين في ردوده أمس، على نواب البرلمان حول ترحيل موريتانيا للآلاف من المهاجرين الأفارقة، قال إن «سلطات بلاده قامت منذ مطلع 2025 بتفكيك 88 شبكة تهريب وتوقيف 80 متهماً في العاصمة نواكشوط و39 في مدينة نواذيبو المتاخمة لأرخبيل الكناري في إسبانيا من جنسيات مختلفة منها أفريقيا الوسطى وموريتانيا والسنغال وغينيا ومالي وبنجلاديش وساحل العاج». 
وأوضح، أن «هذا يثبت أن ما يحدث يتجاوز الهجرة الفردية إلى نشاط منظم عابر للحدود». 
وحذر الوزير الموريتاني من أن «عام 2025 سيكون أكثر فتكاً بالمهاجرين غير الشرعيين إذا لم تكثف الحكومة جهودها ضد شبكات التهريب وتتخذ الإجراءات الحازمة للحد من هذه المأساة». وقال وزير الداخلية الموريتاني إن العديد من الضحايا عثر على جثثهم وقد قذف بها البحر في سواحل البلاد. 
وأضاف أن بلاده قامت بتسوية وضعية أكثر من 136 ألف أجنبي مجاناً خلال أكبر عملية تقوم بها موريتانيا لتسوية أوضاع الأجانب والمهاجرين القانونيين، لكن الوزير قال: «لاحظت أن الكثيرين لم يستجيبوا للعملية لأسباب مشبوهة».

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