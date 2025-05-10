أوكرانيا تتوقع الحصول على شحنات ألمانية جديدة

أعرب سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف عن توقعه بأن يتعهد المستشار فريدريش ميرتس بإرسال شحنات جديدة من الأسلحة الألمانية إلى أوكرانيا، وذلك خلال زيارة ميرتس لكييف اليوم السبت.

وقال السفير، ردا على سؤال عقب وصول ميرتس للعاصمة الأوكرانية، رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: " أنا على يقين ذلك"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وذكرت دوائر مطلعة أن الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المحافظين في برلين تعتزم إبقاء تسليم الأسلحة الألمانية لأوكرانيا بشكل سري إلى حد كبير.



