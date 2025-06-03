شهدت مقاطعة سانجيانغ دونغ جنوب الصين حادث انهيار أرضي مفاجئ أدى إلى تآكل جزء من شارع عام، مما تسبب في سقوط عدة مركبات متوقفة واحدة تلو الأخرى من حافة منحدر.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة الانهيار، حيث بدا صف من السيارات متوقفاً بالقرب من الحافة قبل أن تنهار الأرض تحتها، ما أدى إلى تضرر الطريق وظهور تشققات واسعة في سطحه. ولم تُعلن السلطات المحلية بعد عن وقوع إصابات بشرية، فيما تستمر عمليات التقييم والإنقاذ في الموقع.

انهيار أرضي يبتلع سيارات في الصين



ويُعد هذا الحادث تذكيراً بمخاطر البنية التحتية في المناطق الجبلية، خاصة خلال مواسم الأمطار الغزيرة والانزلاقات الأرضية المتكررة في بعض أقاليم الصين.