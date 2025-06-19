إيران ترهن استئناف المفاوضات النووية بوقف الهجمات الإسرائيلية

طهران، واشنطن (وكالات)

قال 3 دبلوماسيين لوكالة «رويترز»، أمس، إن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدثا هاتفياً عدة مرات منذ بدء إسرائيل هجماتها على إيران الأسبوع الماضي، وذلك في محاولة للتوصل إلى نهاية دبلوماسية للأزمة.

وذكر الدبلوماسيون، أن عراقجي قال إن طهران لن تعود إلى المفاوضات النووية ما لم توقف إسرائيل الهجمات، التي بدأت في 13 يونيو الجاري.

وأضافوا أن المحادثات تضمنت مناقشة لاقتراح أميركي قُدم لإيران في مايو الماضي، يهدف إلى إنشاء «كونسورتيوم» إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران.

وكانت المناقشات الهاتفية التي جرت هذا الأسبوع، هي أهم المحادثات المباشرة منذ بدء الطرفين المفاوضات في أبريل الماضي.

وفي هاتين المناسبتين، في سلطنة عُمان وإيطاليا، تبادل الرجلان كلمات مقتضبة عندما التقيا بعد إجراء محادثات غير مباشرة.