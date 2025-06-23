بوتين: العدوان الأميركي غير مبرر إطلاقاً

موسكو (وكالات)



التقى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الكرملين أمس، واصفاً الهجمات الأميركية بـ«العدوان غير المبرر على الإطلاق»، مؤكداً الدعم الروسي لطهران. وقال بوتين خلال اللقاء أمس «هذا عدوان غير مبرر على الإطلاق ضد إيران، لا يوجد أساس أو تبرير له». وقال عراقجي: «هذه الأعمال العدائية التي تنفذها إسرائيل والولايات المتحدة غير شرعية مطلقاً، وتنتهك القواعد والأعراف الدولية، نحن ندافع عن سيادتنا وبلادنا، ودفاعنا شرعي». وأضاف أن روسيا لطالما كانت شريكة لإيران في قطاع الطاقة النووية السلمي، وقامت بدور إيجابي في المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران.