البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام

الفاتيكان (وكالات)

دعا البابا ليو الرابع عشر الأطراف المتنازعة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية إلى «نبذ منطق التنمر والانتقام» واختيار طريق الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام.

وقال البابا في حديثه خلال مقابلته العامة الأسبوعية أمس، إنه «يتابع باهتمام وأمل التطورات الأخيرة في الحرب».

وقال: «دعونا نستمع إلى هذا الصوت الآتي من الأعالي»، مضيفاً: «داووا الجراح الناجمة عن الأعمال الدموية في الأيام الأخيرة، وانبذوا منطق التنمر والانتقام، وسيروا بحزم على طريق الحوار والدبلوماسية والسلام».

كما أعرب ليو، عن تضامنه مع ضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في دمشق بسوريا، الأحد الماضي، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم المصالحة السورية.