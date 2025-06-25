الجمعة 27 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام

البابا ليو الرابع عشر
26 يونيو 2025 01:03

الفاتيكان (وكالات)

أخبار ذات صلة
دعوات لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي في ملف إيران النووي
«الأونروا»: أهالي غزة مهددون بالموت عطشاً
تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران
تابع التغطية كاملة

دعا البابا ليو الرابع عشر الأطراف المتنازعة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية إلى «نبذ منطق التنمر والانتقام» واختيار طريق الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام. 
وقال البابا في حديثه خلال مقابلته العامة الأسبوعية أمس، إنه «يتابع باهتمام وأمل التطورات الأخيرة في الحرب». 
وقال: «دعونا نستمع إلى هذا الصوت الآتي من الأعالي»، مضيفاً: «داووا الجراح الناجمة عن الأعمال الدموية في الأيام الأخيرة، وانبذوا منطق التنمر والانتقام، وسيروا بحزم على طريق الحوار والدبلوماسية والسلام». 
كما أعرب ليو، عن تضامنه مع ضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في دمشق بسوريا، الأحد الماضي، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم المصالحة السورية.

البابا ليو الرابع عشر
إيران
إسرائيل وإيران
إسرائيل
إيران وإسرائيل
آخر الأخبار
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
الرياضة
سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
الرياضة
العين يكسب الوداد بهدفين في مونديال الأندية
27 يونيو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على مساعدات في مركز توزيع بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توقف مؤقتاً إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
27 يونيو 2025
صورة بالأقمار الصناعية تظهر منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أميركي (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي في ملف إيران النووي
27 يونيو 2025
عسكريون روس أُطلق سراحهم بعملية تبادل أسرى (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: سنواصل تشجيع موسكو وكييف على التفاوض
27 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©