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تلفزيون اليابان: الحكومة تخسر الأغلبية في مجلس المستشارين

فرز الأصوات في انتخابات مجلس المستشارين في اليابان
21 يوليو 2025 00:34

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان السيطرة على مجلس المستشارين باتت مؤكدة في انتخابات، الأحد.
ولن تحدد نتائج هذه الانتخابات مصير الحكومة التي يتزعمها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا من حيث استمرارها من عدمه، لكنها ستزيد الضغوط عليعد بعد أن فقد أيضا الأغلبية في مجلس النواب، الأكثر نفوذا من مجلس المستشارين، في أكتوبر الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه بات من المؤكد عدم حصول الحزب الديمقراطي الحر، بزعامة إيشيبا وشريكه في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، على 50 مقعدا للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس المستشارين المكون من 248 مقعدا، ولا تزال نتيجة ستة مقاعد غير محسومة.
يأتي هذا بعد أسوأ أداء له منذ 15 عاما في انتخابات مجلس النواب في أكتوبر. ويجعل هذا إيشيبا عرضة لحجب الثقة التي قد تطيح بحكومته وتؤدي إلى انتخابات عامة جديدة.
وفي حديثه في وقت متأخر مساء الأحد بعد إغلاق صناديق الاقتراع، قال إيشيبا لهيئة الإذاعة والتلفزيون إنه يقبل "رسميا النتيجة القاسية".

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المصدر: رويترز
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