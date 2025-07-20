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إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على استئناف المحادثات النووية

إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على استئناف المحادثات النووية
21 يوليو 2025 02:05

طهران (وام)

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والترويكا الأوروبية التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، توصلوا إلى اتفاق مبدئي على استئناف المحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني. 
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: إن الاتفاق تم على مبدأ عقد جولة جديدة من المحادثات، إلا أن المشاورات لا تزال جارية لتحديد الزمان والمكان، اللذين لم يحسما بعد. 
ووفقاً لتسنيم، من المقرر أن تجرى هذه المحادثات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث، وذلك بعد أن كانت طهران تدرس طلباً أوروبياً لاستئناف المفاوضات بشأن القضية النووية ورفع العقوبات.

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