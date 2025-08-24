الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتيلان جراء أمطار غزيرة وفيضانات في المكسيك

24 أغسطس 2025 09:39

قتل شخصان في كويرتارو بوسط المكسيك جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تضرب أجزاء من البلاد، حسبما أعلنت السلطات المحلية السبت.
وذكرت تقارير رسمية أن القتيلين "جرفتهما مياه الأمطار".

وأفادت وكالة الحماية المدنية المحلية أنه قبيل منتصف ليل الجمعة، عُثر على جثتين في منطقة لحقت بها أضرار شديدة.
ولا تزال كويريتارو، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم والمعروفة بهندستها المعمارية، تشهد أمطاراً غزيرة السبت تسببت بأضرار ودفعت السلطات الفدرالية إلى تفعيل خطة مساعدة عسكرية. 
وفي مدينة مكسيكو علق مطار بينيتو خواريز، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في أميركا اللاتينية، عملياته لفترة وجيزة بسبب مشاكل في الرؤية. 

سُجل في هذا العام هطول أمطار غزيرة بشكل خاص في المكسيك وخاصة في العاصمة.
وكان شهر يونيو ثالث أكثر الاشهر تساقطاً للأمطار منذ عام 1985، وفقاً للجنة الوطنية للمياه (كوناغوا). 
ويقول العلماء إن تغير المناخ يتسبب في ظواهر مناخية قاسية أطول مدة وأكثر شدة وتواتراً في أنحاء العالم.

المصدر: وكالات
المكسيك
فيضانات
