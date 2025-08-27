الخميس 28 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان تتأهب لفيضانات كبيرة في أنهار البنجاب

باكستان تتأهب لفيضانات كبيرة في أنهار البنجاب

27 أغسطس 2025 14:46
27 أغسطس 2025 14:46

حذرت السلطات الباكستانية من توقع حدوث فيضان كبير في نهر رافي بمنطقة شاه دارة شرق البلاد اليوم، حيث تواجه الأنهار في إقليم البنجاب خطراً "مرتفعاً بشكل استثنائي" من وقوع فيضانات بسبب مزيج من هطول الأمطار الغزيرة ومن المياه الفائضة التي تطلقها الهند من السدود، بحسب ما أوردته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية.

ونقلت "جيو" عن مصدر حكومي هندي القول، إن الهند فتحت جميع بوابات السدود الرئيسية على الأنهار في الجزء التابع لها من منطقة جامو وكشمير، عقب هطول أمطار غزيرة، وحذرت باكستان من احتمال حدوث فيضانات في مجرى النهر.

 

وأفادت باكستان بأن إسلام آباد تلقت التحذير، وأصدرت لاحقاً إنذاراً من وقوع فيضانات في ثلاثة أنهار تتدفق إلى البلاد من الهند. ويأتي أحدث تحذير من الفيضانات في إسلام آباد في ظل استمرار موسم هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على الهند وباكستان. 

المصدر: وكالات
باكستان
فيضانات
الأمطار الغزيرة
