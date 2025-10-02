الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسيراً و20 مدنياً

أسرى حرب أوكرانيون بعد إطلاق سراحهم (رويترز)
3 أكتوبر 2025 01:08

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات) 

أخبار ذات صلة
روسيا تهدد بالرد على مصادرة أموالها
بوتين يتوعد بـ"رد سريع" إذا "استفزت" أوروبا بلاده
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلنت روسيا وأوكرانيا، أمس، تبادل 185 عسكرياً، و20 مدنياً نتيجة لعملية تبادل الأسرى.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه وفقاً للاتفاقيات الروسية - الأوكرانية التي تم التوصل إليها في 23 يوليو الماضي، في إسطنبول، أُعيد 185 عسكرياً روسياً، وفي المقابل، نُقل 185 أسير حرب إلى أوكرانيا، و20 مدنياً.
وذكرت الوزارة أن جميع الروس الذين أُطلق سراحهم موجودون في بيلاروس حيث يتلقون الرعاية الطبية والدعم النفسي. 
وأضافت أن أوكرانيا أعادت إلى موسكو 8 مواطنين روس من سكان منطقة كورسك.
ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صوراً لرجال ملفوفين بعلم أوكرانيا وكتب على تطبيق تيليجرام: «معظم هؤلاء السجناء كانوا في الأسر منذ 2022، والآن عادوا أخيرا إلى وطنهم». وأضاف أن أوكرانيا أعادت أكثر من 7 آلاف إلى وطنهم منذ بدء الحرب.
وأجرت روسيا وأوكرانيا جولتين من المفاوضات المباشرة، عُقدتا في إسطنبول في مايو ويونيو الماضيين، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تبادل للأسرى.
وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو وكييف تبادلتا، 146 أسير حرب من كل جانب بعد وساطة من الإمارات.
وفي سياق آخر، قال الكرملين، أمس، إن روسيا سترد بـ«شكل مناسب» على أي نقل محتمل لصواريخ «توماهوك» إلى أوكرانيا، مضيفاً أن الولايات المتحدة تواصل مشاركة المعلومات الاستخباراتية بشكل مباشر مع كييف.
وحذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي في موسكو، من أن «تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ توماهوك، سيعني جولة جديدة خطيرة من التوتر».
وبشأن تزويد واشنطن لكييف بالمعلومات الاستخباراتية، قال بيسكوف إن «البنية التحتية لواشنطن، وحلف شمال الأطلسي منخرطة بوضوح في جمع هذه المعلومات ونقلها».
وجاءت تصريحات بيسكوف رداً على تصريحات مسؤولين أميركيين قالوا أمس الأول، إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن هجمات صاروخية بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية للطاقة داخل روسيا.
وأوضح المسؤولون أن ترامب وافق مؤخراً على السماح لأجهزة الاستخبارات ووزارة الدفاع «البنتاغون» بدعم كييف في هذه الضربات، فيما تطلب واشنطن من حلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» تقديم دعم مماثل.

روسيا وأوكرانيا
روسيا
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
تبادل الأسرى
وزارة الدفاع الروسية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
الرياضة
العين يسيطر على ترشيحات «جوائز الأفضل»
اليوم 15:04
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
الرياضة
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
اليوم 15:01
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©