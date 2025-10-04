الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا
4 أكتوبر 2025 12:31

ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة مطلع الأسبوع في إندونيسيا إلى 14 قتيلاً فيما سيبدأ استخدام آليات ثقيلة للبحث عن ضحايا آخرين بين الانقاض.
وانتشل عمال الانقاذ تسع جثث مساء الجمعة لترتفع حصيلة القتلى إلى 14، على ما قال مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو أمام صحافيين.
وأوضح سوهاريانتو بحسب معلومات نقلتها محطة "كومباس تي في"، "نواصل البحث عن 49 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين".
وأضاف أن عدد الضحايا مرجح للارتفاع فيما بدأ المسعفون باستخدام آليات مثل الرافعات لإزالة الأنقاض.
وعمليات الانقاذ دونها صعوبات لأن الارتجاجات في مكان معين قد تؤثر على مناطق أخرى من المبنى على ما أفاد مسؤولون.
ووافقت عائلات المفقودين الخميس على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادة المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة.

أخبار ذات صلة
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر
منتخب السعودية يستدعي العمري لتصفيات «مونديال 2026»
المصدر: د ب أ
إندونيسيا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
الرياضة
يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
اليوم 14:48
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اقتصاد
"الطيران المدني" تطلق مشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي بجناح الإمارات بالمعرض المصاحب لعمومية "إيكاو"
اليوم 14:41
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
الرياضة
دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!
اليوم 14:38
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الفوز 88»
اليوم 14:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©