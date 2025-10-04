ارتفاع حصيلة انهيار مدرسة في إندونيسيا

ارتفعت حصيلة انهيار مدرسة مطلع الأسبوع في إندونيسيا إلى 14 قتيلاً فيما سيبدأ استخدام آليات ثقيلة للبحث عن ضحايا آخرين بين الانقاض.

وانتشل عمال الانقاذ تسع جثث مساء الجمعة لترتفع حصيلة القتلى إلى 14، على ما قال مدير الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو أمام صحافيين.

وأوضح سوهاريانتو بحسب معلومات نقلتها محطة "كومباس تي في"، "نواصل البحث عن 49 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين".

وأضاف أن عدد الضحايا مرجح للارتفاع فيما بدأ المسعفون باستخدام آليات مثل الرافعات لإزالة الأنقاض.

وعمليات الانقاذ دونها صعوبات لأن الارتجاجات في مكان معين قد تؤثر على مناطق أخرى من المبنى على ما أفاد مسؤولون.

ووافقت عائلات المفقودين الخميس على استخدام آليات ثقيلة بعد انقضاء 72 ساعة على الكارثة، وهي عادة المدة القصوى للبقاء على قيد الحياة.



