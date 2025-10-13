الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا تصدر إنذارا أحمر من أمطار غزيرة

متطوعون ينظفون شوارع فالنسيا إثر الفيضانات (أرشيفية)
13 أكتوبر 2025 20:38

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، اليوم الاثنين، إنذارا أحمر من هطول أمطار غزيرة على ساحل فالنسيا (شرق)، بعد عام من فيضانات مميتة شهدتها المنطقة.
وكتبت الوكالة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "إنذار أحمر من هطول أمطار غزيرة على الساحل الجنوبي لفالنسيا. يسري حتى الساعة 23,59 (...) خطر هائل. قد تتشكل فيضانات وسيول مفاجئة. اتبعوا توصيات الحماية المدنية".
تسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق العديد من الطرق الرئيسية والسكك الحديد في جنوب كاتالونيا لفترة وجيزة، بالإضافة إلى مؤسسات جامعية، بحسب السلطات.
ولا تزال إسبانيا تعاني آثار الفيضانات المدمرة التي ضربت في أكتوبر 2024 وأودت بحياة أكثر من 230 شخصا قرب فالنسيا.
يحذّر العلماء منذ سنوات من تأثير التغيّر المناخي على الظواهر الجوية المتطرفة، التي باتت أكثر شدة وتكرارا.

أخبار ذات صلة
بينج يكمل «الثلاثية» في «جولة دي بي ورلد»
إسبانيا تشهد فيضانات مع هطول أمطار غزيرة
فالنسيا
إسبانيا
إنذار أحمر
أمطار غزيرة
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©