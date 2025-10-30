«الصحة العالمية»: اليمن ثاني أكبر دولة في تفشي «الكوليرا» عالمياً

عدن (الاتحاد)

أكدت الأمم المتحدة أن اليمن يُعد ثاني أكبر دولة في تفشي الكوليرا عالمياً، مع تسجيل أكثر من 81 ألف حالة جديدة، منذ مطلع العام الجاري. وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أصدرته أمس الأول، بشأن التحديث الوبائي العالمي، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 81 ألف حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن، خلال الفترة بين 1 يناير و28 سبتمبر 2025. وأضاف التقرير: أن عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في اليمن، خلال نفس الفترة، بلغ 225 حالة وفاة، مما يجعلها ثالث أعلى معدل إماتة عالمياً، بعد كل من جنوب السودان، وأفغانستان.

في الأثناء، حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس، من أن فقدان الرعاية الطبية يهدد حياة الأمهات في اليمن. وأعلن الصندوق الأممي في حسابه على منصة «إكس»، أن «اليمن يسجّل أعلى معدلات وفيات للأمهات في المنطقة، إذ تحدث حالات ولادة هائلة دون رعاية طبية ضرورية، وقد تشكّل خطراً على حياة الأمهات والمواليد الجدد»، مضيفاً أن المساعدات النقدية والقسائم التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان تساعد النساء في الحصول على رعاية الأمومة والولادة الآمنة عند الحاجة.

وأشار إلى أنه من خلال دعم المانحين يعمل الصندوق على جعل قبول الرعاية وإمكانية الوصول إليها وتوافرها وجودتها، حقيقة واقعية، منبهاً إلى أن الرسوم الطبية وتكاليف النقل والمسافة حواجز لا يمكن التغلب عليها، فيما لا تزال نصف المراكز الصحية باليمن معطلة.