ترامب يتعهد بمساندة سوريا بعد لقائه مع الشرع

تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية خلال جلسة في البيت الأبيض.

وتركزت المباحثات، التي حضرها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دمشق وواشنطن، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليقا جزئيا مؤقتا للعقوبات المفروضة على سوريا في قانون قيصر لمدة 180 يوما، كجزء من التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية.