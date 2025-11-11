الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يتعهد بمساندة سوريا بعد لقائه مع الشرع

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة.
11 نوفمبر 2025 08:08

 تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية خلال جلسة في البيت الأبيض.

أخبار ذات صلة
سوريا تنضم لتحالف دولي ضد «داعش»
ترامب يلتقي الرئيس السوري في البيت الأبيض

وتركزت المباحثات، التي حضرها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دمشق وواشنطن، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليقا جزئيا مؤقتا للعقوبات المفروضة على سوريا في قانون قيصر لمدة 180 يوما، كجزء من التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم سوريا مستقرة وموحدة وسلمية.

 

المصدر: وكالات
دونالد
دونالد ترامب
أحمد الشرع
سوريا
البيت الأبيض
آخر الأخبار
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
الرياضة
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
اليوم 13:26
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©