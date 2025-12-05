السبت 6 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

غرامة أوروبية بقيمة 120 مليون يورو على منصة إكس

غرامة أوروبية بقيمة 120 مليون يورو على منصة إكس
5 ديسمبر 2025 16:56

فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة غرامة قدرها 120 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، التي يملكها إيلون ماسك، ما يُنذر بتجدد المواجهة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وهذه أول عقوبة تفرضها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية المفصلي، الذي أُقر قبل عامين لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.
وأكدت المفوضية الأوروبية من جانبها أن الغرامة لا علاقة لها بالرقابة.
وقالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين: «هذا القرار يتعلق بشفافية إكس ولا علاقة له بالرقابة»، رداً على اتهام وجهه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قبل الإعلان.
وأضافت: «إذا التزمتَ بقواعدنا، فلن نفرض عليك غرامة، الأمر بهذه البساطة».

 

