الأخبار العالمية

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية تدعو رئيس فنزويلا إلى "الرحيل"

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم
23 ديسمبر 2025 01:03

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، الاثنين، إن على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الرحيل".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق هذا الشهر، فرض حصار على سفن نفط خاضعة للعقوبات تبحر من فنزويلا وإليها، وقد صادرت القوات الأميركية سفينتين وطاردت ثالثة حتى الآن.
وفي إشارة إلى تلك الخطوات، قالت نويم في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية إن "الأمر لا يقتصر على اعتراض هذه السفن... عليه الرحيل".
وقد حشدت الولايات المتحدة أسطولا ضخما من السفن الحربية في البحر الكاريبي، بينها أكبر حاملة طائرات في العالم، ونفذت في الأسابيع الأخيرة طلعات متكررة لطائرات عسكرية بمحاذاة السواحل الفنزويلية.
ونفذت القوات الأميركية أيضا سلسلة ضربات استهدفت قوارب تقول واشنطن إنها ضالعة في تهريب المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، أسفرت عن تدمير نحو 30 سفينة ومقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص.
وتصر إدارة ترامب على أن هدف هذه الضربات هو كبح التهريب.

المصدر: وكالات
