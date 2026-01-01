الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"أولو" الفنلندية و"ترنتشين" السلوفاكية عاصمتا الثقافة الأوروبية لعام 2026

يختار الاتحاد الأوروبي في كل عام، عدداً من المدن لتكون عواصم أوروبية للثقافة
1 يناير 2026 10:51

اختيرت مدينتا أولو في فنلندا، وترنتشين في سلوفاكيا، عاصمتين أوروبيتين للثقافة لعام 2026.

ويختار الاتحاد الأوروبي في كل عام، عددا من المدن لتكون عواصم أوروبية للثقافة، بهدف إبراز التنوع الثقافي في أوروبا والاحتفاء بالثقافة والفنون المميزة لكل منطقة.

أخبار ذات صلة
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الاحتياجات الإنسانية في السودان هائلة خاصة الإيواء والغذاء
الاتحاد الأوروبي يطلق بعثة أمنية لدعم الجيش اللبناني

وتخلف المدينتان كلا من كيمنتس في ولاية ساكسونيا الألمانية، ومدينتي التوأمة الحدوديتين نوفا جوريتسا/جوريزيا على الحدود السلوفينية الإيطالية.

 وتعرف مدينة أولو، من بين أمور أخرى، باستضافتها سنويا بطولة العالم لعزف الجيتار الهوائي، ومن المقرر أن تدشن عامها كعاصمة للثقافة بمهرجان افتتاحي يقام في الفترة من 16 إلى 18 يناير. أما مدينة ترنتشين، فتستعد لإقامة حفل افتتاح كبير في الفترة من 13 إلى 15 فبراير. ويعتزم القائمون على المدينتين تنظيم برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية خلال هذه الفترة وطوال بقية العام.

المصدر: وكالات
سلوفاكيا
الاتحاد الأوروبي
فلندا
عاصمة الثقافة الأوروبية
