الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس فنزويلا يقترح إجراء محادثات جدية مع ترامب

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
2 يناير 2026 17:16

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات جدية حول مكافحة تهريب المخدرات، وعرض على الشركات ​الأميركية فرصا للوصول إلى النفط الفنزويلي.
وأضاف ‌مادورو أن فنزويلا "دولة شقيقة" ​للولايات المتحدة وحكومة صديقة لها. ⁠وأشار ‌إلى أنه عندما تحدث هو وترامب آخر مرة، في نوفمبر الماضي، أقر الرئيس الأميركي بسلطته من ⁠خلال مخاطبته "بالسيد الرئيس".
جاء تصريح الرئيس ⁠الفنزويلي في مقابلة تم تصويرها قبل احتفالات العام الجديدة وبثها التلفزيون الفنزويلي ​مساء يوم رأس السنة.
يظهر البث مادورو والمذيع يسيران في منطقة عسكرية في العاصمة كاراكاس. وفي وقت لاحق، تسلم مادورو مقود ​السيارة وجلس الصحفي بجواره بينما ‍ظهرت زوجة الرئيس الفنزويلي سيليا فلوريس في الخلف.
وكانت الولايات المتحدة أرسلت قطعا حربية إلى البحر الكاريبي ونفذت ضربات على قوراب قالت واشنطن إنها تهرب المخدرات.

أخبار ذات صلة
8 قتلى بضربات أميركية على «قوارب المخدرات» في المياه الدولية
إسرائيل تعيد تأهيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح لاستئناف عمله
المصدر: رويترز
نيكولاس مادورو
فنزويلا
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
الرياضة
الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
اليوم 18:45
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي
اليوم 18:41
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال عنيف يهز المكسيك
اليوم 18:36
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
الرياضة
جماهير الوصل تودّع محمد بن عبيد آل مكتوم بـ «تيفو مؤثر» في زعبيل
اليوم 18:30
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
الرياضة
«دوري الأولى».. مصفوت يستقبل «يونايتد» وسيتي يلاقي الجزيرة الحمراء غداً
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©