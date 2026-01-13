الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجليد يعطّل حركة النقل والرحلات الجوية في وسط أوروبا

الجليد يعطّل حركة النقل والرحلات الجوية في وسط أوروبا
14 يناير 2026 01:36

فيينا (وكالات) 

عُلّقت الرحلات الجوية في مطار فيينا، صباح أمس، بسبب الجليد الذي تسبّب أيضاً باضطرابات في حركة النقل الجوّي في سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر.
وبسبب تراكم طبقة سميكة من الجليد على مدارج المطار في فيينا، حُوّل مسار الرحلات الواصلة إلى مطارات أخرى، من بينها ميونيخ وفرانكفورت وكولونيا والبندقية، بينما تأخرت كل رحلات المغادرة. وتوقع المتحدث باسم المطار بيتر كليمان، أن يستمر الوضع على هذا النحو لبضع ساعات على الأقل قبل ظهر أمس، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء النمساوية.
وطلبت هيئة السكك الحديد النمساوية من المسافرين تأجيل رحلاتهم غير الضرورية، وأعلنت عن اضطرابات وإلغاءات في خدماتها. وفي الدول المجاورة، أعلن عن إغلاق مطار براتيسلافا حتى الظهر تقريباً، بسبب سوء الأحوال الجوية. وأصدرت الشرطة السلوفاكية تحذيراً عبر فيسبوك، حضت فيه مواطنيها على تجنّب السفر بسبب تراكم الجليد والثلوج في غرب البلاد.
وفي التشيك، تسبّب الجليد بشلّ حركة المرور على الطرق والسكك الحديد في معظم أنحاء البلاد.
ويشهد مطار براغ توقفاً شبه تام بالحركة فيما يعمل عناصر الإطفاء على إزالة الجليد عن المدرجات. وفي المجر، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من تساقط الأمطار المتجمدة والثلوج، في حين أثرت ظروف الشتاء القاسية على قسم كبير من البلاد، مما تسبب في تأخير رحلات القطارات والرحلات الجوية.

