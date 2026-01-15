الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سيول مفاجئة تجتاح ولاية فيكتوريا الأسترالية

فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
15 يناير 2026 12:43

تسببت عاصفة قوية في ولاية فيكتوريا الأسترالية في سيول مفاجئة اليوم الخميس أجبرت السلطات على إغلاق طريق المحيط العظيم الشهير في البلاد ​وجرفت سيارات إلى المحيط، فيما انقطعت الكهرباء ‌عن آلاف المنازل.

وأصدرت السلطات تحذيراً ​طارئاً للبلدات الواقعة على ⁠طول ‌طريق المحيط العظيم، وهو وجهة سياحية بارزة تشتهر بمناظرها الخلابة.
وجاء في التحذير أن المنطقة تشهد "ظروفاً شديدة ⁠الخطورة ناجمة عن عاصفة رعدية عاتية ⁠وسيول مفاجئة"، وحث السكان على البقاء في منازلهم والاحتماء بعيداً عن مياه ​السيول.

وجرى إغلاق جزء كبير من طريق المحيط العظيم في كلا الاتجاهين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مياه السيول جرفت سيارات ​إلى المحيط وأن الكهرباء انقطعت ‍عن 6500 منزل.

وسجل مكتب الأرصاد الجوية هطول 166 مليمتراً من ​مياه الأمطار منذ الساعة التاسعة صباحاً في ‍منطقة جبل كاولي القريبة.

أخبار ذات صلة
تأهل أستراليا والصين إلى دور الثمانية بكأس آسيا تحت 23 عاماً
إعصار "كوجي" يقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
المصدر: وكالات
أستراليا
سيول
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©