الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا

منزل متضرر جراء استهدافه بطائرة مسيرة في كييف (رويترز)
16 يناير 2026 01:17

موسكو، جنيف (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
انقطاعات واسعة للكهرباء في أوكرانيا جراء هجمات جوية
ترامب سيحدد مرشحه لرئاسة البنك المركزي
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، أن قنوات الحوار مع الولايات المتحدة لم تنقطع، فيما أكدت أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات السياسية للتوصل إلى تسوية بشأن ملف أوكرانيا.
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف القول إن «موسكو تؤيد تصريحاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر فيه أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا».
واعتبر بيسكوف أن «الوضع في كييف يتدهور يوماً بعد آخر»، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لكي يتخذ الرئيس الأوكراني قراراً سياسياً يسهم في دفع عملية التسوية.
وأوضح بيسكوف أن قنوات الاتصال بين روسيا والمفاوضين الأميركيين ما زالت قائمة، وتعمل بشكل مستمر، لافتاً إلى أن الحوار بين الجانبين لم ينقطع.
وأعرب عن أمل موسكو في أن تتم زيارة كل من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إلى روسيا في الموعد الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً.
وبشأن التقارير التي تحدثت عن موافقة روسيا على نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا بشروط معينة، قال المتحدث، إن «الموقف الروسي المعلن من الأزمة الأوكرانية معروف جيداً لكل من واشنطن وكييف».
وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منفتحاً على التوصل إلى تسوية سياسية في أوكرانيا، وأن موسكو حريصة على نقل وجهات نظرها إلى الجانب الأميركي في إطار المباحثات الجارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن موسكو تعتبر نشر دول غربية ​لقوات في أوكرانيا بموجب اتفاق سلام ‌محتمل في المستقبل ​أمراً غير ⁠مقبول، وإن ‌أي جنود من هذا النوع ستعتبرهم موسكو أهدافاً مشروعة.
وقالت المتحدثة ⁠باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، ⁠إن «قوى غربية مثل بريطانيا تعرف جيداً أن ​نشر مثل هذه القوات غير مقبول بالنسبة لروسيا، لكنها أصرت عليه في مسودات ​مقترحات سلام في ‍محاولة لتقويض العملية».
وتابعت: «​سيُنظر إلى أي قوات أجنبية في أوكرانيا على أنها أهداف مشروعة للقوات المسلحة الروسية».

روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المباحثات الروسية الأوكرانية
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
دميتري بيسكوف
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©