روسيا: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا

موسكو، جنيف (الاتحاد، وكالات)

أكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، أن قنوات الحوار مع الولايات المتحدة لم تنقطع، فيما أكدت أن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات السياسية للتوصل إلى تسوية بشأن ملف أوكرانيا.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف القول إن «موسكو تؤيد تصريحاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر فيه أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعرقل جهود التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا».

واعتبر بيسكوف أن «الوضع في كييف يتدهور يوماً بعد آخر»، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لكي يتخذ الرئيس الأوكراني قراراً سياسياً يسهم في دفع عملية التسوية.

وأوضح بيسكوف أن قنوات الاتصال بين روسيا والمفاوضين الأميركيين ما زالت قائمة، وتعمل بشكل مستمر، لافتاً إلى أن الحوار بين الجانبين لم ينقطع.

وأعرب عن أمل موسكو في أن تتم زيارة كل من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إلى روسيا في الموعد الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً.

وبشأن التقارير التي تحدثت عن موافقة روسيا على نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا بشروط معينة، قال المتحدث، إن «الموقف الروسي المعلن من الأزمة الأوكرانية معروف جيداً لكل من واشنطن وكييف».

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منفتحاً على التوصل إلى تسوية سياسية في أوكرانيا، وأن موسكو حريصة على نقل وجهات نظرها إلى الجانب الأميركي في إطار المباحثات الجارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن موسكو تعتبر نشر دول غربية ​لقوات في أوكرانيا بموجب اتفاق سلام ‌محتمل في المستقبل ​أمراً غير ⁠مقبول، وإن ‌أي جنود من هذا النوع ستعتبرهم موسكو أهدافاً مشروعة.

وقالت المتحدثة ⁠باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، ⁠إن «قوى غربية مثل بريطانيا تعرف جيداً أن ​نشر مثل هذه القوات غير مقبول بالنسبة لروسيا، لكنها أصرت عليه في مسودات ​مقترحات سلام في ‍محاولة لتقويض العملية».

وتابعت: «​سيُنظر إلى أي قوات أجنبية في أوكرانيا على أنها أهداف مشروعة للقوات المسلحة الروسية».