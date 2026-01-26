الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حريق في مقر «الأونروا» بالقدس الشرقية بعد هدمه

آليات ثقيلة تهدم مبنى داخل مقر الأونروا في القدس (أرشيفية)
27 يناير 2026 01:50

رام الله (الاتحاد)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن مقرها في القدس الشرقية المحتلة الذي قامت جرافات إسرائيلية بهدمه جزئياً الأسبوع الماضي، أُضرمت فيه النيران.
ولم تذكر «الأونروا» التي منعتها إسرائيل من العمل داخل البلاد عام 2025، تفاصيل عن سبب الحريق في مقرها.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: «بعد اقتحام السلطات الإسرائيلية مقر (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة وهدمه، أُضرمت فيه النيران».
ووصفت الوكالة الحريق، بأنه «جزء من محاولة مستمرة لتقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين».
وأفادت فرق الإطفاء والإنقاذ في وقت سابق، بأنها «استجابت لبلاغ من المقر حيث تعمل على إخماد حريق ومنع انتشاره»، من دون أن تتحدث عن سببه أيضاً.
وكانت الأمم المتحدة قد دانت بشدة عمليات الاستيلاء على المقر وهدمه التي جرت الأسبوع الماضي، وأكدت «الأونروا» أن ممتلكاتها لا تزال محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم «الأونروا»، جوناثان فاولر: «إن إسرائيل، كأي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي مكان في العالم، ومن دون استثناء، ملزمة قانوناً بحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها».

أخبار ذات صلة
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 700 ألف طفل يواجهون تحديات العودة للدراسة في غزة
لبنان يتقدم بشكوى ضد استمرار الخروقات الإسرائيلية لسيادته
الأونروا
فلسطين
اللاجئين الفلسطينيين
إسرائيل
القدس
القدس الشرقية
بعثة الأمم المتحدة في العراق
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
جانب من مسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز في الشارقة (وام)
التعليم والمعرفة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
اليوم 20:55
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©