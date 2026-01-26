حريق في مقر «الأونروا» بالقدس الشرقية بعد هدمه

رام الله (الاتحاد)



أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن مقرها في القدس الشرقية المحتلة الذي قامت جرافات إسرائيلية بهدمه جزئياً الأسبوع الماضي، أُضرمت فيه النيران.

ولم تذكر «الأونروا» التي منعتها إسرائيل من العمل داخل البلاد عام 2025، تفاصيل عن سبب الحريق في مقرها.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: «بعد اقتحام السلطات الإسرائيلية مقر (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة وهدمه، أُضرمت فيه النيران».

ووصفت الوكالة الحريق، بأنه «جزء من محاولة مستمرة لتقويض وضع اللاجئين الفلسطينيين».

وأفادت فرق الإطفاء والإنقاذ في وقت سابق، بأنها «استجابت لبلاغ من المقر حيث تعمل على إخماد حريق ومنع انتشاره»، من دون أن تتحدث عن سببه أيضاً.

وكانت الأمم المتحدة قد دانت بشدة عمليات الاستيلاء على المقر وهدمه التي جرت الأسبوع الماضي، وأكدت «الأونروا» أن ممتلكاتها لا تزال محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم «الأونروا»، جوناثان فاولر: «إن إسرائيل، كأي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي مكان في العالم، ومن دون استثناء، ملزمة قانوناً بحماية منشآت الأمم المتحدة واحترامها».