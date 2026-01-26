الأمم المتحدة تدعم أفغانستان للحد من آثار الجفاف

نيويورك (وكالات)



أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تخصيص 14 مليون دولار في عام 2025 للحد من آثار الجفاف في أفغانستان. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير أصدره أمس، بأنه تم تخصيص التمويل لدعم نحو 780 ألف شخص متضررين من ظروف الجفاف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية «خاما نيوز».

وأوضح التقرير أنه تم إيصال المساعدات عبر دعم نقدي، وتوفير مياه نظيفة، وخدمات صحية، وملاجئ طوارئ.

وتعد أفغانستان من بين الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تواجه تكراراً متزايداً لموجات الجفاف والفيضانات، إضافة إلى ظواهر جوية متطرفة.

ويعتمد نحو 80% من الأسر الريفية على الزراعة في كسب رزقهم، إلا أن قلة الأمطار دمرت المحاصيل في العديد من المناطق.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن وكالات الأمم المتحدة وشركاء الإغاثة الإنسانية استخدموا هذه الأموال لمساعدة الولايات الأربع الأكثر تضرراً من الجفاف المتتالي وهي، بادخشان وفرياب وسرإي بول وتخار.