الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة تدعم أفغانستان للحد من آثار الجفاف

الأمم المتحدة تدعم أفغانستان للحد من آثار الجفاف
27 يناير 2026 01:50

نيويورك (وكالات)

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تخصيص 14 مليون دولار في عام 2025 للحد من آثار الجفاف في أفغانستان. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير أصدره أمس، بأنه تم تخصيص التمويل لدعم نحو 780 ألف شخص متضررين من ظروف الجفاف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأفغانية «خاما نيوز». 
وأوضح التقرير أنه تم إيصال المساعدات عبر دعم نقدي، وتوفير مياه نظيفة، وخدمات صحية، وملاجئ طوارئ. 
وتعد أفغانستان من بين الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث تواجه تكراراً متزايداً لموجات الجفاف والفيضانات، إضافة إلى ظواهر جوية متطرفة. 
ويعتمد نحو 80% من الأسر الريفية على الزراعة في كسب رزقهم، إلا أن قلة الأمطار دمرت المحاصيل في العديد من المناطق. 
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن وكالات الأمم المتحدة وشركاء الإغاثة الإنسانية استخدموا هذه الأموال لمساعدة الولايات الأربع الأكثر تضرراً من الجفاف المتتالي وهي، بادخشان وفرياب وسرإي بول وتخار.

أخبار ذات صلة
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 700 ألف طفل يواجهون تحديات العودة للدراسة في غزة
لبنان يتقدم بشكوى ضد استمرار الخروقات الإسرائيلية لسيادته
الجفاف
أفغانستان
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
جانب من مسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز في الشارقة (وام)
التعليم والمعرفة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
اليوم 20:55
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©