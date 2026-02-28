الكويت: 12 إصابة جراء التصعيد العسكري الحالي في المنطقة

نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزارة الصحة، اليوم السبت، أن 12 إصابة تم استقبالها في عدد من المستشفيات على خلفية الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، في تصريح صحفي، إن مستشفى الفروانية استقبل 9 حالات فيما استقبل مستشفى الجهراء حالتين واستقبل مستشفى مبارك حالة واحدة.

وأوضح أن طبيعة الإصابات تنوعت بين إصابات ناتجة عن ارتطام منخفض الشدة وإصابات في الفخذين وإصابات في الظهر والصدر وإصابة في اليد إضافة إلى إصابات سطحية في الوجه والرقبة.

وأضاف السند أنه توجد في مستشفى الفروانية حالة واحدة في غرفة الإنعاش لتلقي الرعاية المكثفة والرقابة الدقيقة فيما تتلقى بقية الحالات الرعاية في أقسام الملاحظة للرجال والنساء وجميعها تحت المتابعة الطبية المستمرة.

وأفاد بأن الحالة الأولى في مستشفى الجهراء تعاني من إصابة نافذة في الفخذ الأيمن والحالة العامة مستقرة وتخضع للمتابعة من فريق الطوارئ وجراحة الإصابات مع استكمال الفحوصات اللازمة. أما الحالة الثانية فهي إصابة سطحية في الرأس والحالة العامة مستقرة وتخضع للملاحظة الطبية.

وأكد أن الحالة في مستشفى مبارك تحت التقييم والمتابعة اللازمة وأن الوضع العام لجميع الحالات مستقر ولا توجد في الوقت الراهن حالات حرجة خارج نطاق السيطرة الطبية.

وشدد السند على استمرار الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات مع تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والتحلي بالهدوء والثقة متمنيا السلامة والشفاء للجميع.