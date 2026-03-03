سقوط 3 طائرات حربية أميركية في الكويت ونجاة أطقمها

الكويت (الاتحاد)



أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.

وقال العطوان، في بيان لوزارة الدفاع: إن «الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة»، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة. وأضاف الناطق الرسمي أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.

وأكّد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

بدورها، قالت القيادة المركزية الأميركية الوسطى «سنتكوم»، أمس: إن الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت 3 مقاتلات أميركية في أجواء الكويت «عن طريق الخطأ».

وأوضحت «سنتكوم»: أنه «في تمام الساعة 11:03 من مساء الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:03 من صباح الاثنين بتوقيت جرينتش)، سقطت 3 مقاتلات أميركية من طراز F-15E Strike Eagles، كانت تحلق لدعم العملية العسكرية ضد إيران فوق الكويت، بسبب حادث نيران صديقة واضح».

وأشارت القيادة المركزية الأميركية، حسبما ورد في بيان، أنه «خلال القتال النشط، الذي شمل اعتداءات من الطائرات الإيرانية والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأميركية عن طريق الخطأ».

وأضاف البيان: «جميع أفراد طاقم الطائرات الثلاث، الستة، خرجوا من الطائرات بسلام، وتم انتشالهم بأمان، وهم في حالة مستقرة».