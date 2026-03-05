الكويت: الدفاعات الجوية تتعامل مع هجمات في أجواء البلاد

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة في أجواء البلاد.

وأكد بيان صادر عن الجيش الكويتي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة".

وقبل ذلك، أفاد المركز الوطني للأمن السيبراني برصد "عدد من الأنشطة والتهديدات السيبرانية التي استهدفت بعض الأنظمة الرقمية في الكويت، حيث تم التعامل معها واحتواؤها فورا وفق الإجراءات المعتمدة، دون أي تأثير على استمرارية الخدمات أو البنية التحتية الرقمية الحيوية".

وأكد المركز، في بيان صحفي، "مواصلة متابعة الفضاء السيبراني على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لأي تهديدات محتملة".