الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكويت تسيطر على حريق خزانات وقود المطار دون إصابات

الكويت تسيطر على حريق خزانات وقود المطار دون إصابات
8 مارس 2026 10:03

أعلنت قوة الإطفاء العام في دولة الكويت، اليوم الأحد، أن الفرق التابعة لها تمكنت من السيطرة على حريق خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي، فيما تواصل الفرق الأخرى عملية مكافحة حريق المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، في بيان مقتضب لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن مكافحة حريق مطار الكويت لم تسفر عن أي إصابات تذكر.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أعلنت أن طائرة مسيرة استهدفت صباح اليوم خزاني وقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط دون وقوع خسائر في الأرواح.

 

المصدر: وام
حريق
الكويت
المطار
