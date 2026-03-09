أمير الكويت يوجه برفع مستوى الاستعداد وحماية المواقع الحيوية

الكويت (الاتحاد)

وجه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برفع مستوى الاستعداد، وحماية المواقع الحيوية، مؤكداً أن المنطقة تشهد تطورات متسارعة وتصعيداً غير مسبوق، ما يستوجب من الجميع التحلي بالوعي الكامل تجاه ما يجري، واليقظة التامة في مواجهة الشائعات ومحاولات زعزعة الثقة.

وأوضح أمير دولة الكويت، في كلمة متلفزة، أن دولة الكويت تعرضت لاعتداء غاشم استهدف أجواءها ومرافقها المدنية والبنية التحتية، وأسفر عن ارتقاء شهداء من منتسبي القوات المسلحة وإصابات بين المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية واعتداءً سافراً على سيادة دولة الكويت وأمنها.

وشدد أمير الكويت على أن بلاده تؤكد حقها الكامل في الدفاع الشرعي عن نفسها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها، والمحافظة على سيادتها واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العدوان، واتخاذ المواقف الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وأكد تضامن الكويت الكامل مع الدول الشقيقة في مواجهة الاعتداءات التي طالتها، باعتبار أمن دول مجلس التعاون كلاً لا يتجزأ، موضحاً أن القوات المسلحة الكويتية تقوم بواجباتها بكفاءة واقتدار في مواجهة التحديات الحالية.