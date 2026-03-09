الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أمير الكويت يوجه برفع مستوى الاستعداد وحماية المواقع الحيوية

أمير الكويت خلال كلمة متلفزة
10 مارس 2026 03:31

الكويت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الكويت تعلن تصديها لموجة من الأهداف الجوية المعادية
ترامب: الحرب في إيران «قصيرة الأمد»

وجه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، برفع مستوى الاستعداد، وحماية المواقع الحيوية، مؤكداً أن المنطقة تشهد تطورات متسارعة وتصعيداً غير مسبوق، ما يستوجب من الجميع التحلي بالوعي الكامل تجاه ما يجري، واليقظة التامة في مواجهة الشائعات ومحاولات زعزعة الثقة.
وأوضح أمير دولة الكويت، في كلمة متلفزة، أن دولة الكويت تعرضت لاعتداء غاشم استهدف أجواءها ومرافقها المدنية والبنية التحتية، وأسفر عن ارتقاء شهداء من منتسبي القوات المسلحة وإصابات بين المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية واعتداءً سافراً على سيادة دولة الكويت وأمنها.
وشدد أمير الكويت على أن بلاده تؤكد حقها الكامل في الدفاع الشرعي عن نفسها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها، والمحافظة على سيادتها واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العدوان، واتخاذ المواقف الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
 وأكد تضامن الكويت الكامل مع الدول الشقيقة في مواجهة الاعتداءات التي طالتها، باعتبار أمن دول مجلس التعاون كلاً لا يتجزأ، موضحاً أن القوات المسلحة الكويتية تقوم بواجباتها بكفاءة واقتدار في مواجهة التحديات الحالية.

أمير الكويت
الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
مشعل الصباح
إيران
آخر الأخبار
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
الرياضة
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
اليوم 13:23
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
الرياضة
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
اليوم 13:21
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
الرياضة
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
اليوم 13:21
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 13:11
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
علوم الدار
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©