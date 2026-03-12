الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

التحقيق في إطلاق نار في فرجينيا باعتباره "عملا إرهابيا"

جامعة "أولد دومينيون" في ولاية فرجينيا الأميركية
13 مارس 2026 00:55

أكد كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي أن إطلاق النار، الذي وقع الخميس في جامعة "أولد دومينيون" بولاية فرجينيا، يتم التحقيق فيه باعتباره "عملا إرهابيا".
وقال باتيل، في بيان نُشر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة للمكتب تنسّق مع السلطات المحلية بشأن الهجوم الذي شنه شخص مسلح وتم إيقافه "بفضل مجموعة من الطلاب الشجعان الذين تدخلوا وأخضعوه، وهي خطوة أنقذت بلا شك أرواحا إلى جانب الاستجابة السريعة من قبل قوات إنفاذ القانون".
وأعلنت جامعة "أولد دومينيون"، في وقت سابق الخميس، عن مقتل شخصين أحدهما المنفّذ وإصابة شخصين آخرين بجروح بعد إطلاق نار في الجامعة.
وقالت إن مسلحا فتح النار داخل مبنى كلية إدارة الأعمال. 
وألغت الجامعة في نورفولك الفصول الدراسية وأوقفت جميع العمليات في حرمها الرئيسي لبقية يوم الخميس.

المصدر: وكالات
فرجينيا
إطلاق نار
إطلاق نار جماعي
