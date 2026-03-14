اعتداء سافر يستهدف مطار الكويت الدولي ويصيب نظام الرادار

عواصم (الاتحاد، وكالات)



تعرض مطار الكويت الدولي، أمس، إلى اعتداء سافر بواسطة طائرات مسيرة أصابت نظام الرادار فيه، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال متحدث الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، عبدالله الراجحي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «تعرض مطار الكويت الدولي مساء السبت لاستهداف من قبل طائرات عدة مسيّرة أصابت نظام رادار المطار، دون تسجيل إصابات بشرية».

وأوضح الراجحي، أنه جرى التعامل مع الحادثة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني «حرصها الدائم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت».

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أمس، استهداف «مسيرتين معاديتين» لقاعدة أحمد الجابر الجوية نتج عنه وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، قوله إن القوات المسلحة رصدت في إطار مهامها المتمثلة برصد ومتابعة أي تهديدات جوية محتملة 7 مسيرات معادية خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تدمير ثلاث منها، فيما سقطت اثنتان خارج منطقة التهديد ولم تشكلا أي خطر، بينما استهدفت مسيرتان قاعدة أحمد الجابر الجوية، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

وأشار المتحدث إلى تعرض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة حيث يتلقون العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس، ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم باستخدام مسيرات للتصوير الجوي بالمخالفة للتحذيرات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ما يؤثر سلباً على الإجراءات الأمنية خلال الفترة الراهنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد ناصر بوصليب، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة في ضوء الاعتداءات الإيرانية على الكويت، إن «الأشخاص المضبوطين أحيلوا إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم».

وأكد أن وزارة الداخلية تعمل على رصد ومتابعة كل من يقوم بمخالفة القرارات والتعليمات المنظمة لاستخدام هذه الأجهزة وأنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على الأمن والسلام».

وأفاد العميد بوصليب بأن «فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 8 بلاغات مرتبطة بسقوط شظايا ناتجة عن العمليات الدفاعية».

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير 6 مسيرات منها 5 في المنطقة الشرقية وواحدة في الربع الخالي.

وبهذا الاعتداء، يرتفع عدد المسيرات التي استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 278 مسيرة، بالإضافة إلى 31 صاروخا منهم 24 صاروخاً باليستياً و7 صواريخ من نوع «كروز».

وفي السياق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة 124 صاروخاً و203 طائرات مسيرة، استهدفت المملكة.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمكنت من القبض على 6 أشخاص، إثر «قيامهم بنشر مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني، والتعاطف معه وتمجيد أعماله العدائية، إلى جانب نشر أخبار كاذبة والتحريض على استهداف مواقع في مملكة البحرين، حيث تم تداول تلك المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام».

وأشار بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

إلى ذلك، أعلنت قطر أمس، عن تعرضها لهجوم بـ 4 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، إن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع هذه الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع، عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت البلاد.

تهديد أمني

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة العامة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا».