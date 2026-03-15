الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الكويت: تعرض 3 من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة

العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية
15 مارس 2026 22:17

أعلنت الكويت أن قواتها المسلحة رصدت 14 طائرة مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم تدمير ثمان منها ونتج عن سقوط شظاياها وقوع بعض الأضرار المادية وتعرض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية قوله، خلال إيجاز إعلامي بشأن التطورات الجارية، إن "المصابين تلقوا العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة".

وأضاف العطوان أن "ثلاث مسيرات معادية منها استهدفت مطار الكويت الدولي ما أسفر عن أضرار في نظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية فيما سقطت ثلاث أخرى خارج منطقة التهديد ولم تشكل أي خطر".
وأوضح المتحدث أن قوات الحرس الوطني من جانبها تمكنت من التعامل مع خمس مسيرات معادية وتدميرها.

المصدر: وام
الكويت
وزارة الدفاع
طائرات مسيرة
