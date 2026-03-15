العراق: 5 إصابات في قصف استهدف مطار بغداد

أكد الفريق سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء اليوم الأحد، إصابة خمسة أشخاص جراء تعرض مطار بغداد الدولي ومحيطه لهجوم بـ 5 صواريخ.

وأضاف أن المصابين هم 4 من موظفي وعناصر أمن المطار إضافة إلى مهندس وأن جروحهم متفاوتة الخطورة. وأكد "توزعت أماكن السقوط داخل حرم المطار الدولي، وفي محطة تحلية المياه، وبالقرب من قاعدة الشهيد علاء الجوية وسجن بغداد المركزي (الكرخ)".

وأوضح رئيس خلية الإعلام الأمني "فور وقوع الحادث، شرعت القوات الأمنية بعمليات تفتيش دقيقة أسفرت عن ضبط المنصة التي انطلقت منها الصواريخ مخبأة داخل عجلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد". وذكر معن أن الجهات المختصة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المناطق المستهدفة.