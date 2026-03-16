الأخبار العالمية

الكويت تقبض على خلية إرهابية تابعة لـ«حزب الله» خططت لتهديد الأمن

العميد ناصر بوصليب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في الكويت
17 مارس 2026 01:16

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت، بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة، من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة «حزب الله» الإرهابي المحظور تستهدف زعزعة الأمن في دولة الكويت وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم 14 مواطناً كويتياً واثنين من الجنسية اللبنانية يستهدف المساس بسيادة الكويت وزعزعة استقرارها والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني ويعرض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.
وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بعدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة «مورس» وطائرات «درون» وأعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية وأسلحة خاصة للتدريب.
وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة جهة الاختصاص، فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية.
وأكدت وزارة الداخلية أن أمن دولة الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها مالياً على حساب أمن الوطن ستواجه بإجراءات صارمة وحاسمة ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

أخبار ذات صلة
الكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية
الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات إيران المستمرة على الإمارات ودول الخليج
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
اليوم 23:54
شعار مكتب أبوظبي الإعلامي
علوم الدار
السيطرة على حريق محطة حقل شاه للغاز إثر اعتداء بمسيَّرة
17 مارس 2026
شعار مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
علوم الدار
«مجلس التعليم»: استمرار التعلّم عن بُعد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي وإتاحة مرونة العمل لمقدمي الرعاية من موظفي الحكومة الاتحادية
17 مارس 2026
العميد ناصر بوصليب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في الكويت
الأخبار العالمية
الكويت تقبض على خلية إرهابية تابعة لـ«حزب الله» خططت لتهديد الأمن
17 مارس 2026
شعار وزارة الدفاع القطرية
الأخبار العالمية
قطر تدمر 13 صاروخا باليستيا ومسيرات أطلقتها إيران
17 مارس 2026
