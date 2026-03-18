الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الكويت ترصد 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية

منظر عام لمدينة الكويت (أ ف ب)
18 مارس 2026 20:53

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية أربعة صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، حيث تم التعامل معهم وتدميرهم، فيما سقطت ثلاث مسيّرات خارج منطقة التهديد دون أن تشكل خطراً أو أضراراً مادية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، قوله إن الإعلان جاء خلال إيجاز إعلامي اليوم الأربعاء بشأن الأحداث الراهنة، واستعراض آخر التطورات الميدانية، في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

المصدر: وام
الاعتداء الإيراني
إيران
صواريخ باليستية
الصواريخ الباليستية
الكويت
وزارة الدفاع الكويتية
الصواريخ الباليستية الإيرانية
الطائرات المسيرة
