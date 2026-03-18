الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الكويت: إحباط مخطط لعملية إرهابية لاستهداف منشآت حيوية

19 مارس 2026 00:53

أعلنت وزارة الداخلية بدولة الكويت أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف "منشآت حيوية" في الكويت، بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 10 مواطنين من جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة "حزب الله" الإرهابي المحظور، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العميد ناصر بوصليب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الكويتية، قوله إن التحقيقات كشفت أن عناصر الخلية تلقوا تدريبات خارجية في معسكرات تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابي شملت استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات "الدرون" في إطار الإعداد لتنفيذ تلك العمليات التخريبية التي تستهدف النيل من سيادة الدولة وزعزعة استقرارها وبث الخوف والرعب في المجتمع، وقد أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حيال ذلك.
وأضاف أن وزارة الداخلية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يثبت تورطه في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، وأنها لن تتردد في توجيه ضربات موجعة لأي تهديد، وأن أمن دولة الكويت وسيادتها مصونة، ورجال الأمن ماضون في تعقب وكشف كل من يقف خلف هذه المخططات الإرهابية، واتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية دون تهاون أو استثناء.

أخبار ذات صلة
الكويت ترصد 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية
دول أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447هـ
المصدر: وام
آخر الأخبار
ليفربول
الرياضة
صلاح يحقق إنجازاً استثنائياً ويقود ليفربول لدور الثمانية الأوروبي
19 مارس 2026
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمدينة مايدوجوري في نيجيريا
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمدينة مايدوجوري في نيجيريا
19 مارس 2026
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادثتي سقوط شظايا نتيجة عملية تصد ناجحة لصواريخ
علوم الدار
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادثتي سقوط شظايا نتيجة عملية تصد ناجحة لصواريخ
19 مارس 2026
إصابة تونالي تقلق إيطاليا قبل الملحق المؤهل لكأس العالم
الرياضة
إصابة تونالي تقلق إيطاليا قبل الملحق المؤهل لكأس العالم
19 مارس 2026
منتخب الشاطئية في المجموعة الأولى بدورة الألعاب الآسيوية
الرياضة
منتخب الشاطئية في المجموعة الأولى بدورة الألعاب الآسيوية
19 مارس 2026
