الكويت: إغلاق إيران مضيق «هرمز» انتهاك خطر لحرية الملاحة

أكدت دولة الكويت، أمس، أهمية حظر استخدام القوة ضد السفن المدنية وفقاً للقانون الدولي البحري، معتبرة إغلاق إيران لمضيق هرمز «انتهاك خطر واعتداء سافر على حرية الملاحة».

وقال سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر المنيخ في كلمة أمام الدورة الاستثنائية الـ 36 لمجلس المنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن لمناقشة الأوضاع في منطقة الخليج العربي: إن «الكويت تدين بشدة الأعمال والتهديدات التي تقوم بها إيران، والرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، فضلاً عن تهديد الأمن البحري في باب المندب».

وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «مثل هذه التصرفات تعطل السلامة والأمن البحريين ولا سيما الشحن الدولي، حيث تعرضت السفن التجارية لهجمات وحياة البحارة الأبرياء للخطر وخاطرت بحدوث تلوث بحري كبير وقوضت بشكل عميق سلامة وأمن الملاحة».

وأشار إلى أن «الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز قد أعرب عن قلقه العميق إزاء الوفيات والإصابات التي لحقت بالبحارة نتيجة هذه الهجمات في مضيق هرمز».

وأكد أن «تصرفات إيران تشكل انتهاكاً خطراً لمبدأ حرية الملاحة بموجب القانون الدولي البحري وبناء عليه تجدد دولة الكويت التأكيد على أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة، بما في ذلك مضيق هرمز، كما نصت المادتان 87 و90 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لضمان سلامة وأمن سلاسل التوريد واستقرار أسواق الطاقة العالمية».

كما شددت الكويت على أهمية حظر استخدام القوة ضد السفن المدنية كما ورد في المادة 301 من الاتفاقية.

ولفت السفير المنيخ إلى أن «أي حادث بحري في هذه المنطقة الحساسة قد يؤدي إلى عواقب بيئية خطرة على البيئة البحرية في الخليج العربي، بما في ذلك التسربات النفطية المحتملة أو المواد الخطرة، ما سيؤثر بشكل كبير على التجارة البحرية الدولية وأمن سلاسل التوريد العالمية».

وبشأن الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، أعرب السفير المنيخ عن «إدانة دولة الكويت ورفضها للاعتداءات الصاروخية وبالطائرات المسيرة غير المبررة وغير القانونية والعشوائية التي شنتها إيران ضد دول الخليج، والتي شملت أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ باليستي وطائرة مسيرة ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 مدنياً وإصابة أكثر من 300 آخرين».

أمنياً، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 صواريخ باليستية معادية و23 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، حيث تم التعامل معها وتدميرها، فيما سقطت ثلاث مسيرات خارج منطقة التهديد دون أن تشكل خطراً أو أضراراً مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية قوله: إن الإعلان جاء خلال إيجاز إعلامي أمس، بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

بدورها، أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، وسقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على مناطق متفرقة في العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية قوله: إن التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.

كما أعلن اللواء المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه محافظة الخرج، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض في محيط قاعدة الأمير سلطان الجوية دون وقوع أي أضرار، كما نجحت القوات في اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الدفاع المدني تعامل مع حريق في منطقة «رأس لفان» جرّاء استهداف إيراني.

وذكرت «قطر للطاقة» أن مدينة رأس لفان الصناعية تعرضت لاعتداءات صاروخية، مؤكدة سلامة جميع الأفراد وعدم وجود أي إصابات.