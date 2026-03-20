عدد اليوم
تواصل العدوان الإيراني الإرهابي ضد دول المنطقة

21 مارس 2026 01:36

عواصم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن: نواصل تدمير القدرات القتالية عبر ضرب أهداف في العمق الإيراني
الحكومة الأميركية تصادر مواقع إلكترونية مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية

تواصلت الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد دول المنطقة، مستهدفةً مناطق مدنية وبنى تحتية للطاقة.
أعلنت الكويت اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي، أمس، عقب تعرضها لاعتداءات بطائرات مسيَّرة، قبيل أن تعلن في وقت لاحق إطفاء الحريق.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن «مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية تعرضت فجر الجمعة لعدد من الهجمات العدائية بوساطة طائرات مسيَّرة».
وأضافت أن «الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في بعض وحدات المصفاة»، مشيرة إلى أن «التقديرات الأولية تفيد بعدم وقوع أي إصابات بشرية جراء هذه الهجمات».
وأوضحت أن «فرق الإطفاء والطوارئ باشرت على الفور التعامل مع الحريق، فيما جرى إغلاق عدد من وحدات المصفاة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين».
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، اعتراض وتدمير 27 طائرة مسيَّرة أطلقت باتجاه المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إعلانه تباعاً اعتراض وتدمير 26 مسيَّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة واحدة في منطقة الجوف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع في مستودع تابع لإحدى الشركات، جراء سقوط شظايا ناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، دون وقوع أي إصابات.
وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أنها دفعت بـ 20 آلية و62 ضابطاً وفرداً، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها في الموقع.
وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، تمكنت من اعتراض وتدمير 141 صاروخاً و242 طائرة مسيَّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم.
وفي سياق آخر، سلمت دولة قطر عبر مكتبها الدائم لدى منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» رسالة رسمية إلى رئيس مجلس المنظمة، توشيوكي أنوما، تناولت الوضع الحالي لحركة الطيران والمسارات الجوية في ظل التطورات الجارية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف البيان أن الرسالة استعرضت كذلك التأثيرات الناجمة عن إغلاق المجال الجوي، وما ترتب عليه من اضطراب في حركة السفر والشحن الجوي عبر دولة قطر.
كما تضمنت الرسالة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها قطر للتعامل مع المسافرين المتأثرين بتعطل رحلاتهم، بما في ذلك تنظيم رحلات الإخلاء، وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
وأكدت قطر في رسالتها أهمية الإسراع في إعادة فتح المطارات نظراً لمكانة المنطقة مركز عبور عالمياً ودورها محوراً رئيساً في قطاع النقل الجوي الدولي.

آخر الأخبار
تصاعد الدخان عقب غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل تدمير القدرات القتالية عبر ضرب أهداف في العمق الإيراني
21 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في محيط المسجد الأقصى (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الفطر في محيط المسجد الأقصى
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة السويداء جنوبي سوريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف بنى عسكرية في سوريا.. ودمشق تندّد
21 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت - أرشيفية
الأخبار العالمية
تواصل العدوان الإيراني الإرهابي ضد دول المنطقة
21 مارس 2026
مبنى محترق جراء انتهاكات «سلطة بورتسودان» في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمةً إرهابيةً لمحاصرة التنظيم دولياً
21 مارس 2026
