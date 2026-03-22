الإثنين 23 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا

23 مارس 2026 02:27

فيينا (وام) 

أظهرت الأرقام الرسمية استمرار انخفاض عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا، حيث تراجع عدد الطلبات في شهر فبراير الماضي إلى 347 طلب لجوء جديداً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.
وكشفت أحدث إحصاءات شهرية لإدارة الهجرة واللجوء عن انخفاض عدد طلبات اللجوء في شهر فبراير الماضي بنسبة 41%، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي 2025، وأوضحت أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة في الشهر الماضي بلغ 850 طلباً، لافتة إلى أن بقية الطلبات تتعلق بأطفال وُلدوا للاجئين يقيمون بالفعل في النمسا.
وأكدت الأرقام استمرار تراجع عدد طلبات اللجوء المقدمة منذ مطلع العام الجاري، حيث تقلص العدد إلى نحو 1800 طلب، منها 768 طلباً فقط لأفراد وصلوا حديثاً إلى النمسا، غالبيتهم من أفغانستان والصومال والعراق وإيران، كما أظهرت البيانات تراجع عدد طلبات لجوء السوريين إلى 81 طلباً جديداً، من إجمالي 468 طلباً قدمها سوريون منذ بداية العام، بالتزامن مع زيادة عدد العائدين السوريين إلى بلادهم طوعاً لأكثر من ألف شخص، مقابل نحو 200 سوري في عامي 2023 و2024.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©