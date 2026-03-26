الجمعة 27 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكويت تعلن إسقاط طائرتي "درون" واعتراض هجمات صاروخية معادية

26 مارس 2026 08:32

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد د. جدعان فاضل، اليوم الخميس، تمكن "قوة الواجب" من إسقاط طائرتي "درون" ضمن جهود حماية المواقع الحيوية.

يأتي ذلك التطور الميداني عقب إعلان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، فجر اليوم، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، موضحا أن أصوات الانفجارات المسموعة تعود لعمليات الاعتراض الجوي.

وأكد الجانبان الجاهزية التامة لكافة القوات العسكرية والأمنية (الحرس الوطني، والجيش، والشرطة، وقوة الإطفاء) للتصدي بحزم لأي تهديدات تستهدف أمن البلاد واستقرارها ومقدراتها الوطنية، مع التشديد على دعوة الجميع لضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

 

المصدر: وام
الكويت
درون
