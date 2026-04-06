استئناف حملة تطعيم أطفال غزة دون سن الثالثة

طفلة تتلقى جرعة من لقاح ضد شلل الأطفال في قطاع غزة (أرشيفية)
7 ابريل 2026 01:13

غزة (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استئناف تنفيذ حملة تطعيم استدراكية تستهدف الأطفال دون سن الثالثة، في إطار جهود تعزيز برنامج التحصين الوطني بعد فترة من تعطل الخدمات الصحية.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أمس، أن الحملة انطلقت مجدداً بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وبدعم من منظمات دولية بينها «اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية.
وحسب البيان، ستنفذ الحملة من خلال عشرات المراكز الصحية المنتشرة في مختلف مناطق القطاع، وتشمل مرافق تابعة للوزارة، إلى جانب مؤسسات دولية وأهلية عاملة في المجال الصحي.
وأكدت الصحة، في بيانها، أن الحملة تستهدف الأطفال الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم الأساسية، مشددة على أهمية اللقاحات في الوقاية من الأمراض المعدية، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة.
وكانت السلطات الصحية في غزة أطلقت أولى جولات التطعيم الاستدراكي في نوفمبر من العام الماضي، في محاولة لمعالجة فجوات التحصين التي نتجت عن تعطل البرامج الصحية خلال فترة الحرب. ويأتي استئناف الحملة في ظل أوضاع صحية متدهورة في القطاع، حيث تعاني المنظومة الطبية من نقص حاد بالإمدادات، وسط تحذيرات من تفشي أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإغاثية لتلبية احتياجات غزة
1.5 مليون لاجئ سوداني وتشادي يعيشون بمناطق قاحلة
آخر الأخبار
شعار المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة
علوم الدار
الجهات المختصة في الشارقة: السيطرة على حريق عرضي في المنطقة الصناعية (10)
6 ابريل 2026
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات بشأن مضيق هرمز
اليوم 01:15
قوافل مساعدات إماراتية تدخل غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل مبادراتها الإغاثية لتلبية احتياجات غزة
اليوم 01:15
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
الأخبار العالمية
المدير العام المساعد لـ «الفاو» لـ «الاتحاد»: غلق مضيق هرمز يدفع الأمن الغذائي العالمي إلى نقطة حرجة
اليوم 01:15
تصاعد الدخان في طهران جراء غارة جوية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: نواصل إضعاف قدرات الجيش الإيراني باستهداف مواقع عسكرية
اليوم 01:15
