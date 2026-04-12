روسيا تقدم اقتراحا بشأن هدنة عيد الفصح

أعلن الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الأحد، أن روسيا لن تمدد هدنة عيد الفصح مع أوكرانيا ما لم يوافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شروطها.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، وفقا لما نقلته عنه وكالات الأنباء، إن "السلام الدائم يمكن أن يأتي عندما نضمن مصالحنا ونحقق الأهداف التي حددناها منذ البداية. يمكن القيام بذلك اليوم. لكن على زيلينسكي القبول بهذه الحلول المعروفة".

وأضاف "إلى حين امتلاك زيلينسكي الشجاعة لتولّي هذه المسؤولية، فإن العملية العسكرية الخاصة ستتواصل بعد انقضاء مهلة الهدنة"، في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا.