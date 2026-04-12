الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
تحذير: النظام النقدي العالمي غير جاهز لمواجهة التهديدات السيبرانية للذكاء الاصطناعي

كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
12 ابريل 2026 23:24

حذرت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، من أن النظام النقدي العالمي غير مستعد لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي يمثلها الذكاء الاصطناعي، في ظل المخاوف الأمنية السيبرانية الملحة التي يثيرها نموذج شركة "أنثروبيك" الجديد.

وجاءت تصريحات جورجيفا قبل يوم واحد من انطلاق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وبعد أن عقدت الهيئات التنظيمية الأمريكية الأسبوع الماضي اجتماعاً طارئاً مع كبار رؤساء البنوك لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد.

وقالت لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية الأميركية "لا نملك القدرة، كعالم، على حماية النظام النقدي الدولي من المخاطر السيبرانية الهائلة".

وأضافت "نحن حريصون جداً على إيلاء المزيد من الاهتمام للضوابط اللازمة لحماية الاستقرار المالي في عالم الذكاء الاصطناعي"، داعيةً إلى تعاون عالمي في هذا الشأن.

وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدول "نعم، هذه مشكلة تمت معالجتها هنا في الولايات المتحدة، لكنها مشكلة قد تظهر بسهولة في مناطق أخرى من العالم. ولذلك، نحتاج إلى تعاون الجميع".
أعلنت شركة "أنثروبيك"، في 7 أبريل الجاري، أنها ستحد من إطلاق نموذجها الجديد "ميثوس" بسبب المخاطر التي تشكلها قدرته غير المسبوقة على تحديد الثغرات الأمنية بسرعة.

وقالت الشركة إنها تعمل مع تحالف من كبرى الشركات الأميركية لاختبار النموذج، مما أثار مخاوف من أن الشركات الأجنبية قد تفوتها الاستعدادات الأمنية الحيوية.

المصدر: آ ف ب
