المجموعة الخليجية في جنيف والأردن تدينان تهديدات إيران للموانئ

جنيف (الاتحاد)

أعربت المجموعة الخليجية في جنيف والأردن، أمس، عن إدانتهما للتهديدات الإيرانية باستهداف الموانئ في دول الجوار، محذرين من تداعياتها الخطرة على أمن الملاحة والتجارة الدولية.

جاء ذلك في بيان ألقته دولة البحرين بالنيابة عن المجموعة الخليجية والأردن خلال اجتماع للجنة الخبراء المعنية بالنقل البحري والتجارة التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في جنيف.

وأكدت المجموعة إدانتها للإجراءات الأحادية من جانب إيران التي من شأنها تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أنها تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة.

وشددت على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً من دون قيود، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، داعية إلى تجنب أي خطوات من شأنها التأثير سلباً على حركة السفن والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

وحذرت من تداعيات اضطراب الملاحة في الممرات البحرية الحيوية على الدول المطلة والمجتمع الدولي، لا سيما الدول النامية والأقل نمواً التي تتأثر بشكل غير متناسب بارتفاع تكاليف النقل والتامين وتقلبات سلاسل الإمداد.

وشددت المجموعة الخليجية على أن استقرار النظام التجاري الدولي وتعزيز فرص التنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بضمان انسيابية حركة التجارة الدولية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للنقل البحري، بما يعزز قدرة الدول خاصة النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.