الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
شراكة نمساوية تشيكية لتطوير السكك الحديدية في قلب أوروبا

شراكة نمساوية تشيكية لتطوير السكك الحديدية في قلب أوروبا
13 ابريل 2026 22:18

وقّعت النمسا والتشيك اتفاقية تعاون لتعزيز النقل بالسكك الحديدية في قلب أوروبا وتقليص مدة السفر بالقطارات.

ووقّع بيتر هانكه وزير النقل النمساوي الاتفاقية مع نظيره وزير النقل التشيكي إيفان بيدناريك، في العاصمة فيينا، معتبراً أنها «خطوة هامة نحو مستقبل النقل بالسكك الحديدية في أوروبا الوسطى»، وأكد الوزير أن الأهداف الرئيسية تتمثل في تحقيق ربط أسرع وزيادة القدرة الاستيعابية وعروض جذابة للمسافرين والشركات.

أخبار ذات صلة
تحذير أوروبي من نقص وقود الطيران إذا استمر إغلاق مضيق هرمز
أوروبا تسجل ثاني أكثر شهور مارس دفئاً على الإطلاق

وأكد البلدان التزامهما المشترك بالتنقل المستدام والصديق للبيئة، وتعزيز النقل بالسكك الحديدية في قلب أوروبا، وتوسيع نطاق نقل البضائع بالسكك الحديدية، بشكل أكثر كفاءة وسرعة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
محمد الشرقي يشهد محاضرة «سباق الذكاء الاصطناعي: من الشريحة الضوئية إلى القوة الاقتصادية»
علوم الدار
محمد الشرقي يشهد محاضرة «سباق الذكاء الاصطناعي: من الشريحة الضوئية إلى القوة الاقتصادية»
اليوم 22:36
شراكة نمساوية تشيكية لتطوير السكك الحديدية في قلب أوروبا
الأخبار العالمية
شراكة نمساوية تشيكية لتطوير السكك الحديدية في قلب أوروبا
اليوم 22:18
مسافرون ينتظرون تحت لوحة تعرض رحلات ملغاة خلال إضراب طياري «لوفتهانزا» في مطار فرانكفورت (وكالات))
الأخبار العالمية
نقابة «أوفو» تعلن إضراباً في «لوفتهانزا» و«سيتي لاين» لمدة يومين
اليوم 21:53
الرئيس الأميركي خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق
اليوم 21:19
خالد بن محمد بن زايد ورئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد ورئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين
اليوم 21:03
