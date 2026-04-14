أميركا تبدأ حصار موانئ إيران

ترامب
14 ابريل 2026 09:12

بدأ الجيش الأميركي حصار موانئ إيران، غير أن الآمال في ​حوارهدأت مخاوف أسواق النفط إزاء الإمدادات لتنخفض الأسعار إلى أقل من 100 دولار، اليوم الثلاثاء.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنها "ستطبق الحصار بحياد على سفن جميع الدول" التي تدخل الموانئ الإيرانية في الخليج وخليج عمان أو تغادرها".

وحذر الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب من أن أي سفينة إيرانية من سفن "الهجوم السريع" تقترب من نطاق الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية سيتم تدميرها.وقال إن واشنطن لن تسمح لطهران بابتزاز العالم.
وبعد المحادثات التي جرت في مطلع الأسبوع بين واشنطن وطهران في إسلام اباد، قال مسؤول أميركي إن هناك تواصلا مستمرا مع إيران، وتقدما في محاولة التوصل إلى اتفاق. وأفاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أيضا باستمرار الجهود.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة أمس ⁠مبدية رغبة في التوصل إلى اتفاق.
وانتهت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان يوم الأحد دون التوصل إلى اتفاق. 
من جانبه قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي، الذي ترأس وفد بلاده في المحادثات، لفوكس نيوز أمس إن الولايات المتحدة "أحرزت تقدما كبيرا" من خلال إيصال رسالة إلى طهران توضح المجالات التي "يمكن لواشنطن تقديم بعض التنازلات" فيها وتلك التي لن تبدي فيها مرونة.
وأضاف فانس، دون الكشف عن تفاصيل "تقدمت طهران في اتجاهنا، ولهذا أعتقد أننا يمكن أن نقول إننا رأينا بعض الإشارات الإيجابية، لكنها لم تتقدم بما يكفي".



