الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
ألمانيا: تأثيرات الحرب في إيران على أفريقيا أشد من تأثيراتها على أوروبا

المستشار الألماني ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال مؤتمر صحفي
15 ابريل 2026 01:05

برلين (وكالات)

أخبار ذات صلة
ترامب يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال يومين في باكستان
واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم

تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بدعم أفريقيا في مواجهة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وخلال لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، قال ميرتس في برلين، أمس، إن تدمير بنى تحتية رئيسية في دول المنطقة على يد إيران له تأثيرات مباشرة على إمدادات النفط والوقود في أفريقيا، كما أن له تأثيرات أيضاً على صناعة الأسمدة.
وأوضح أن «تداعيات هذه الحرب تؤثر على أفريقيا بشكل أشد منا، بسبب علاقاتها التجارية الوثيقة مع الشرق الأوسط»، محذراً من مخاطر التضخم وتلف المحاصيل ونقص المواد الغذائية.
وأضاف أن المطلوب هو بحث كيفية دعم ألمانيا وأوروبا للدول الأفريقية لتصبح أكثر استقلالاً اقتصادياً وطاقياً.

آخر الأخبار
برشلونة
الرياضة
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على أتلتيكو مدريد
15 ابريل 2026
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
الرياضة
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
15 ابريل 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال يومين في باكستان
15 ابريل 2026
ماركو روبيو متوسطاً السفيرين الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الخارجية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم
15 ابريل 2026
جندي أوكراني خلال إطلاق قذيفة في منطقة زابوريجيا
الأخبار العالمية
هجمات روسية واسعة على أهداف أوكرانية
15 ابريل 2026
