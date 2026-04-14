ألمانيا: تأثيرات الحرب في إيران على أفريقيا أشد من تأثيراتها على أوروبا

برلين (وكالات)

تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بدعم أفريقيا في مواجهة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وخلال لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، قال ميرتس في برلين، أمس، إن تدمير بنى تحتية رئيسية في دول المنطقة على يد إيران له تأثيرات مباشرة على إمدادات النفط والوقود في أفريقيا، كما أن له تأثيرات أيضاً على صناعة الأسمدة.

وأوضح أن «تداعيات هذه الحرب تؤثر على أفريقيا بشكل أشد منا، بسبب علاقاتها التجارية الوثيقة مع الشرق الأوسط»، محذراً من مخاطر التضخم وتلف المحاصيل ونقص المواد الغذائية.

وأضاف أن المطلوب هو بحث كيفية دعم ألمانيا وأوروبا للدول الأفريقية لتصبح أكثر استقلالاً اقتصادياً وطاقياً.