ترامب يلمِّح إلى قرب التوصل لاتفاق مع إيران

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن ترامب أنه "لم تعد هناك أي نقاط عالقة" تحول دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن هذا الاتفاق "بات قريبا للغاية".

جاءت تصريحات ترامب إثر منشورات له على منصّته "تروث سوشال" أشاد فيها بإحراز تقدّم في ما يتّصل بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للبرنامج النووي الإيراني.

وقال الرئيس الأميركي، في مقابلة مقتضبة مع وكالة "فرانس برس" للأنباء عبر الهاتف "نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق".

وأكد، لوكالة لرويترز للأنباء، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران من أجل انتشال اليورانيوم المخصب ​المدفون وإرساله إلى الولايات المتحدة.

وأضاف، خلال مقابلة عبر الهاتف "سنعمل على ذلك معا. سنبدأ العمل مع إيران بوتيرة هادئة وسنبدأ الحفر ⁠باستخدام آلات ضخمة... وسنجلبه إلى الولايات المتحدة".

وأوضح "أعتقد أن الاتفاق سينجز بسرعة ​كبيرة. علاقتنا بإيران جيدة ‌جدا".

ولم تفضِ جولة أولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، نهاية الأسبوع الماضي، إلى اتفاق سلام، لكن ترامب قال إن جولة ثانية قد تعقد قريبا.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة هو ألا تتمكن إيران أبدا من تطوير سلاح نووي، مشيرا، أمس الخميس إلى أن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ولدى سؤاله، اليوم الجمعة، عن القضايا العالقة أجاب "ليس هناك أي نقاط عالقة".

وردا على سؤال بشأن عدم إعلانه في هذه المرحلة التوصل لاتفاق على الرغم من منشوراته التي تعكس تفاؤلا، قال ترامب إنه يريد اتفاقا مكتوبا على الورق.

وأضاف "أصرّ على أن يكون (الاتفاق) مكتوبا".