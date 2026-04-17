الرئيس اللبناني: سنعمل على "اتفاقات دائمة" بعد وقف إطلاق النار

الرئيس اللبناني جوزيف عون يلقي كلمة إلى اللبنانيين
17 ابريل 2026 21:53

أعلن جوزيف عون الرئيس اللبناني، اليوم الجمعة، أن لبنان بات بعد اتفاق وقف إطلاق النار على أعتاب مرحلة جديدة للعمل على "اتفاقات دائمة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن التفاوض المباشر مع إسرائيل ليس "ضعفا ولا تنازلا".
وقال، في خطاب ألقاه إلى اللبنانيين غداة وقف إطلاق النار "أما الآن، نقف جميعاً أمام مرحلة جديدة. هي مرحلة الانتقال من العمل على وقف إطلاق النار، إلى العمل على اتفاقات دائمة، تحفظ حقوق شعبنا، ووحدة أرضنا، وسيادة وطننا".
وأضاف عون أن المفاوضات مع إسرائيل "ليست ضعفاً وليست تراجعاً وليست تنازلاً...ولا تعني ولن تعني يوما التفريط بأي حق، ولا التنازل عن أي مبدأ، ولا المساس بسيادة هذا الوطن".
وقال الرئيس اللبناني "نحن واثقون أننا سننقذ لبنان، وواثقون في الوقت نفسه أننا سنكون عُرضة لكل الهجمات لسبب بسيط، هو أننا استعدنا لبنان وقرار لبنان، للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن. فنحن اليوم نفاوض عن أنفسنا، ونقرّر عن أنفسنا. لم نعد ورقة في جيب أي كان، ولا ساحة لحروب أي كان، ولن نعود ابداً". 
وأوضح "ها أنا أؤكد بلغة العهد والوعد، أنه لن يكون هناك أي اتفاق يمس حقوقنا الوطنية، أو ينتقص من كرامة شعبنا الصامد، أو يُفرط بِذرّة من تراب هذا الوطن".  
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام.
وكتب ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها "أجريت للتو مباحثات ممتازة مع الرئيس اللبناني المحترم جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بيبي (بنيامين) نتانياهو".

أخبار ذات صلة
الرئيس اللبناني يعلّق على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على فلسطينيين في الضفة الغربية
المصدر: وكالات
شعار المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
الإمارات تشهد تقلبات جوية من السبت إلى الأربعاء
اليوم 23:10
جوارديولا عن مواجهة أرسنال: لو كان بإمكاني شراء الثقة من المتجر لفعلت!
الرياضة
جوارديولا عن مواجهة أرسنال: لو كان بإمكاني شراء الثقة من المتجر لفعلت!
اليوم 23:09
تصريحات رانييري تصدم جاسبيريني!
الرياضة
تصريحات رانييري تصدم جاسبيريني!
اليوم 23:01
التعادل السلبي مع بلوزداد يمنح الزمالك تأشيرة نهائي الكونفدرالية
الرياضة
التعادل السلبي مع بلوزداد يمنح الزمالك تأشيرة نهائي الكونفدرالية
اليوم 22:59
«السعودي» يطيح رينارد من قيادة المنتخب
الرياضة
«السعودي» يطيح رينارد من قيادة المنتخب
اليوم 22:45
